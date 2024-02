F1 | Ferrari, Leclerc stuzzicato dal confronto con Hamilton

Il 2025 regalerà quella che potenzialmente può essere definitiva la coppa più forte dell’intera griglia del Circus: Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Qualche settimana fa la Ferrari ha rotto gli indugi ufficializzato un autentico dream team che vedrà il monegasco e l’inglese, quest’anno alla sua ultima stagione in Mercedes, condividere lo stesso box. Nella giornata di ieri, in cui la scuderia del Cavallino ha tolto i veli alla SF-24, non è mancata a Leclerc una domanda specifica su Hamilton.

Risposta schietta da parte del 16, che ha ammesso di essere contento del futuro arrivo del pilota più vincente della storia della Formula 1. Una presenza che permetterà allo stesso Charles di potersi migliorare, visto il ricco palmarès e l’enorme bagaglio di esperienza che porterà in dote l’attuale alfiere della Mercedes.

“Dopo che c’è stato l’annuncio ufficiale ho parlato con Lewis – ha ammesso Leclerc, citato da Formula1.com – Ovviamente ci siamo mandati messaggi”.

Il monegasco, continuando a parlare di Hamilton, ha detto: “Lewis è un grande campione con tanta esperienza e con tanto successo. È sempre interessante avere un nuovo compagno di squadra mentre impari diversi modi di lavorare e di guidare. Ancora di più quando il mio nuovo compagno di squadra è un sette volte campione del mondo”.