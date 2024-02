F1 | Albon scioccato dalla notizia di Hamilton in Ferrari

L’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari, con l’inglese che passerà alla corte del Cavallino a partire dal 2025 dove prenderà il posto di Carlos Sainz, ha sorpreso tanta gente per le modalità con cui la notizia ha preso corpo e si è sviluppata nelle scorse settimane. Sul passaggio del sette volte campione del mondo in rosso ne ha discusso anche Alexander Albon, con l’alfiere in forza alla Williams che ha ammesso in tuttas onestà come sia rimasto stupito nell’apprendere quello che può essere definito il colpo del secolo lato Formula 1.

Prima dell’approdo a Maranello Hamilton dovrà concludere la sua ultima stagione in Mercedes, con la scuderia della Stella che presenterà quest’oggi la monoposto con cui scenderà in pista nel 2024: la W15. In quest’ultimo biennio, conciso con l’introduzione del nuovo regolamento ad effetto suolo, l’inglese ha palesato difficoltà alla guida della vettura tedesca che con le modifiche normative ha perso quella competitività che invece ne aveva caratterizzato il precedente periodo dell’era turbo-ibrida. Ricordiamo che Hamilton ha ottenuto quella che ad oggi resta la sua ultima vittoria in carriera nell’edizione 2021 del Gran Premio d’Arabia Saudita.

“Sono rimasto scioccato – ha dichiarato recentemente Albon a Sky Sports News – Solitamente abbiamo un maggior numero di informazioni su questo tipo di mosse una settimana o due prima che venga fatto l’annuncio. Ero in Spagna in quel momento, e penso di essere rimasto altrettanto sorpreso come tutti gli altri. Sembra così strano pensare a Lewis con una tuta rossa”.