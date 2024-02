F1 | McLaren: presentata la MCL38 [FOTO e VIDEO]

Dopo aver svelato i nuovi colori della livrea nel mese di gennaio, questa mattina il team McLaren Racing ha presentato la nuova monoposto “MCL38” con la quale gareggeranno i piloti Lando Norris ed Oscar Piastri. Nella giornata odierna i due piloti scenderanno in pista sul tracciato di Silverstone per delle riprese promozionali. La prossima settimana, dal 21 al 23 febbraio, sul circuito del Bahrain si disputeranno i test pre-season che anticiperanno poi il primo Gran Premio della stagione, sempre in Bahrain, dal 29 febbraio al 2 marzo.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie