F1 | Ferrari, Leclerc: “Sono molto motivato nel riportare la squadra al top”

Quella in corso di svolgimento non è certo la stagione che si aspettavano di vivere sia la Ferrari che Charles Leclerc. Eccezion fatta per qualche appuntamento, come Baku, Canada e Austria, la SF-23 ha deluso le attese non riuscendo a lottare per le posizioni di vertice alle spalle dell’inavvicinabile Red Bull. Nonostante le difficoltà finora riscontrate lungo il cammino, Leclerc continua ad avere ben chiaro il suo obiettivo: quello di riportare al vertice la scuderia del Cavallino.

“Sono il primo che vuole essere in una lotta per il titolo – ha dichiarato Leclerc, intervistato dal Guardian – Ma non è frustrante, mi motiva molto. Sono ancora più motivato a cambiare, per riportare la Ferrari dove merita di essere: costantemente al top. Una volta arrivati ​​lì, sono sicuro che sarà un momento molto, molto speciale”.

Leclerc, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Quest’anno siamo lontani da dove ci aspettavamo di essere, ma essere un pilota Ferrari è qualcosa di molto speciale. Non sento la pressione esterna ma mi sto caricando molta pressione per vincere, sento la responsabilità di riportare la Ferrari al vertice”.