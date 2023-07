F1 | Sainz sulla lotta per il secondo posto nel Costruttori: “Difficile prevedere chi la spunterà”

Con la Red Bull e Max Verstappen involati verso le rispettive corone iridate, la battaglia più importante che resta da ammirare in pista è quella alle spalle della scuderia di Milton Keynes che vede protagoniste Aston Martin, Mercedes e Ferrari. Discutendo per la lotta alla piazza d’onore nel Mondiale costruttori, Carlos Sainz ha sottolineato come l’epilogo di questo duello non sia al momento pronosticabile perché risente delle condizioni e dell’adattabilità delle monoposto alle singole piste.

“Sarà molto difficile da prevedere e penso che sia una buona cosa per la F1 – ha dichiarato Sainz, citato da RacingNews365 – Non è una grande cosa per noi perché dipendiamo molto dal vento, dalle condizioni della pista e dalla temperatura per le nostre prestazioni che ci lasceranno esposti in alcuni weekend”.

Sainz ha poi aggiunto: “Ma pista dopo pista potremmo essere competitivi come lo eravamo in Canada o in Austria, e poi andremo su una pista come Silverstone e non saremo così competitivi. Dobbiamo solo concentrarci sui nostri aggiornamenti e focalizzarci sulle aree in cui siamo deboli, continuando a progredire”.