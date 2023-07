F1 | Ferrari, Vasseur: “L’Hungaroring dovrebbe adattarsi alla nostra vettura”

La Ferrari sarà chiamata al riscatto nel prossimo appuntamento iridato, in programma tra una settimana sulla pista dell’Hungaroring. L’appuntamento di Silverstone non ha sorriso alla scuderia del Cavallino, anzi. Maranello infatti ha dovuto fare i conti con una pista selettiva, come quella inglese, che ha contraddistinto in negativo la prestazione della SF-23. La Rossa ha infatti concluso a margine della zona punti con entrambi i piloti, costretti a perdere posizioni anche per mancanza di ritmo.

Dall’Inghilterra all’Ungheria, dove la monoposto del Cavallino potrebbe far bene come ha sottolineato Frederic Vasseur. Il team principal della Ferrari ha sottolineato come la pista ungherese si adatti meglio alle caratteristiche della SF-23 rispetto al precedente circuito.

“Se l’Hungaroring si adatta meglio alla nostra vettura? Sulla carta, si – ha dichiarato Vasseur, parlando dell’Hungaroring – Ma poi c’è il set-up, non è solamente una questione del pacchetto che si adatta alla pista”.

Vasseur, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Il set-up che scegli, la preparazione del fine settimana, la preparazione dei venerdì sono fondamentali. Probabilmente lo sarà ancora di più a Budapest perché è così difficile sorpassare che sarà cruciale”.