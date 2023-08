F1 | AlphaTauri, Ricciardo ringiovanito: sento di avere la stessa energia e motivazione di dieci anni fa

È un Daniel Ricciardo rinvigorito nello spirito quello tornato in pianta stabile in Formula 1, dopo l’ufficialità del suo passaggio in AlphaTauri dove ha preso il posto dell’olandese Nyck de Vries. L’australiano, che al termine della scorsa stagione aveva concluso un biennio molto difficile in McLaren dove ha comunque conquistato una vittoria nella gara di Monza del 2021, ha ammesso come il ritorno alla guida di una monoposto lo abbia rimotivato come quando ha iniziato la sua carriera nel Circus.

“Voglio correre ancora per qualche anno. Penso che sei mesi fa non fosse questa la mia risposta, non sapevo quale fosse, ed era qualcosa che stavo davvero cercando di scoprire durante il tempo libero – ha dichiarato Ricciardo, presente nella press conference del giovedì di Zandvoort – L’ho detto ad alcune persone, mi sento come 10 dieci fa. Sento di avere di nuovo quel tipo di energia giovane e quella motivazione, e alla fine proprio quella felicità e amore di essere di nuovo in griglia e di correre”.

L’alfiere dell’AlphaTauri ha poi aggiunto: “Per quel che riguarda le prestazioni le prendo gara per gara. Voglio tornare al puro godimento per questo sport e al suo amore. Probabilmente la situazione si è un po’ offuscata nel corso degli ultimi due anni, e certamente non mi sono trovato in un posto in cui mi stavo divertendo quanto avrei voluto”.