F1 | Ferrari, Leclerc e il rapporto con Vasseur

Il cambiamento più importante a cui la Ferrari ha fatto fronte in questa stagione è stato l’avvicendamento del team principal, con Frederic Vasseur che ha preso il posto di Mattia Binotto. Il manager francese, che si è trasferito a Maranello dopo l’esperienza in Sauber/Alfa Romeo Racing, ha ritrovato Charles Leclerc con il quale aveva già condiviso esperienze sia ad Hinwil che nelle categorie minori. Sul rapporto tra Vasseur e il monegasco ne ha parlato direttamente l’alfiere della Ferrari, con Leclerc che ha elogiato il francese per le sue qualità umane e professionali.

“Non ci sono state sorprese in un certo senso, perché sapevo esattamente cosa aspettarmi quando Fred è arrivato – ha dichiarato Leclerc, intervistato da The Race – E sapevo quanto è bravo. Ognuno è diverso. Con Fred c’è sempre stato un legame speciale, in passato, e anche adesso. È davvero bravo a motivarti quando ne hai bisogno e anche a calmarti quando ne hai bisogno. Ed è sempre stato molto, molto schietto con me”.

Leclerc ha poi aggiunto: “Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno: una persona che sia dura con me quando non sto andando bene e una persona che mi dica che sto andando bene. Questo sembra semplicissimo, ma poi una volta che arrivi in ​​Formula 1 e sei un pilota Ferrari, non così tante persone sono così oneste, ed è difficile trovare questo tipo di persone. Questo è stato molto utile per me. Non ho dubbi che con Fred torneremo ad alti livelli”.