F1 | Ferrari, Sainz spegne ogni polemica legata alla gerarchia piloti

In Ferrari non esiste una prima e una seconda guida, ma si lavora per il bene comune: la squadra. Carlos Sainz, presente ieri a Madrid per un evento organizzato dallo sponsor Estrella Galicia, ha voluto stoppare qualsiasi tipo di polemiche o supposizioni riguardanti le gerarchie all’interno della scuderia del Cavallino. Lo spagnolo infatti ha sottolineato come il rapporto con il compagno di squadra Charles Leclerc sia molto buono, aiutandosi a vicenda a seconda delle situazioni di gara.

“La priorità è la Ferrari, il resto viene in secondo piano. A vincere deve essere la Ferrari – ha dichiarato Sainz – Ci sono gare nelle quali sarai davanti, altre dietro, in alcune dovrei aiutare il tuo compagno, in altre ancora dovrai aiutare te stesso. La gente cerca sempre di trovare una prima e una seconda guida, ma io e Leclerc non abbiamo mai avuto problemi. Lavoriamo benissimo insieme. Questo è un vantaggio, ma invece si vuole fare passare come uno svantaggio”.

Sainz ha poi aggiunto: “Oramai siamo abituati e sappiamo gestirlo abbastanza bene. Chi ama e sostiene la Ferrari non dovrebbe cavalcare questo concetto”.