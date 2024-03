Formula 1 | Mercedes, venerdì da incubo per Hamilton all’Albert Park [VIDEO]

Formula 1 Mercedes Hamilton – “E’ stato il peggior venerdì di libere da parecchio tempo a questa parte”, poche parole ma dritte e concise. Il venerdì di Lewis Hamilton a Melbourne, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia di Formula 1, è stato un vero e proprio incubo ad occhi aperti.

L’inglese, fin dalla prima sessione andata in scena questa notte, non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la W15, faticando non solo sul giro secco, ma anche sul passo gara, aspetto che nel 2022, ma anche nel 2023, l’ha tenuto a “galla” nel confronto con i diretti concorrenti, in primis con il compagno di scuderia George Russell. Una condizione inaccettabile che dovrà spingerlo, insieme alla squadra, a trovare dei correttivi in vista del proseguo di questo fine settimana dall’altra parte del mondo.

Hamilton, ricordiamo, ha chiuso le libere di quest’oggi con il 18° crono e con diversi “errori” e sbavature sul groppone. Piccole imperfezioni che hanno ribadito il cattivo feeling dell’inglese con l’attuale monoposto.