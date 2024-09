F1 | Ferrari, a Monza un successo tutto “cuore e coraggio” [VIDEO]

F1 Ferrari GP Italia – Cuore e coraggio per la Scuderia Ferrari nell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024. In un servizio trasmesso su Sky Sport 24, Mara Sangiorgio ha analizzato i punti più importanti del weekend monzese della Rossa, evidenziando l’ottimo lavoro svolto dal team sia in termini di strategia che di ottimizzazione del pacchetto vettura.

La SF-24, anche grazie alle novità tecniche introdotte dopo Zandvoort, si è dimostrata una monoposto veloce, gentile con le gomme e all’altezza delle aspettative dei piloti. Aspetti fondamentali che hanno permesso a Charles Leclerc e Carlos Sainz di vivere un weekend da assoluti protagonisti, anche nel confronto con McLaren, Red Bull e Aston Martin.

Una buona base di partenza, che dovrà essere confermata nei prossimi appuntamenti a Baku e Singapore, due weekend tecnicamente favorevoli – grazie alle caratteristiche dei circuiti – dove la Rossa è chiamata a una conferma importante