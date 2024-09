Formula 1 | van der Garde scommette su Verstappen: “Norris non è pronto per il titolo”

Formula 1 Norris Verstappen – Nonostante la spirale negativa di risultati che la Red Bull sta affrontando negli ultimi mesi, Giedo van der Garde è pronto a scommettere su Max Verstappen per la conquista del titolo mondiale Piloti. Secondo l’olandese, ex pilota della Caterham, il tre volte campione del mondo sta riuscendo a massimizzare i risultati nonostante il recente squilibrio aerodinamico della RB20, un aspetto che gli sta comunque garantendo la salvaguardia di un margine di sicurezza rispetto al suo principale rivale, Lando Norris.

van der Garde scommette su Verstappen

“Quello che è accaduto a Monza non deve ripetersi per la McLaren. Zak Brown deve motivare la squadra dicendo: ‘Abbiamo una possibilità’. Mancano ancora otto gare e la McLaren ha una chance di lottare per il titolo mondiale. Non devono sprecarla distraendosi con discorsi inutili, anche perché per Piastri sarà molto difficile vincere il campionato quest’anno. Norris, invece, ha un’opportunità concreta e il team deve fare tutto il possibile per garantirgli le migliori condizioni.

Al momento, l’inglese è il pilota con maggiori possibilità di mettere in difficoltà Verstappen. Tuttavia, se continuano così, Lando non avrà nessuna possibilità. Potrebbero vincere il titolo Costruttori, ma Norris non diventerà campione del mondo. Sta commettendo troppi errori e Verstappen, nonostante tutto, si sta rivelando più granitico. Purtroppo, se si dovesse arrivare alla gara finale con il titolo ancora in ballo, ad oggi scommetterei tutto su Max. A Lando serve un decisivo cambio di passo”.