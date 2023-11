Formula 1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen pronti a chiudere una stagione difficile

Formula 1 GP Abu Dhabi Haas – Sospiro di sollievo in casa Haas per il prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo le tante difficoltà di questo campionato, provocate da una vettura mai realmente in linea con i competitor, soprattutto in gara, i due portacolori del team statunitense non vedono l’ora di tagliare il traguardo della corsa di Yas Marina, così da ricaricare le batterie e dedicarsi allo sviluppo della VF-24 che dovrà far dimenticare i tanti alti e bassi di questo 2023.

“Abu Dhabi rappresenta la fine di una lunga stagione”, ha affermato il danese. “Penso che le aspettative di quest’anno non sono state soddisfatte, purtroppo. L’unico aspetto positivo, se così possiamo definirlo, è che abbiamo lottato nonostante la scarsa competitività della vettura. Gara dopo gara siamo sempre riusciti a dare il nostro meglio e faremo lo stesso anche a Yas Marina. Sono felice che questa stagione volge al termine”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “Ho corso molte volte nel vecchio layout, mentre quello nuovo sono riuscito a testarlo solo nei test che ho affrontato alla fine della scorsa stagione. Non ci ho ancora corso e non vedo l’ora di farlo. In generale non vedo l’ora di tagliare il traguardo dell’ultima gara della stagione, la quale sono certo si svolgerà con una bella atmosfera all’interno del paddock”.