La stagione di Sergio Perez al fianco di Max Verstappen è stata disastrosa, nonostante il secondo posto in classifica Piloti. Il messicano, a parte l’ottimo inizio, è lentamente crollato, restando sempre a distanza siderale dal team mate dominatore e totalizzando a fine anno meno della metà dei punti dell’olandese. Una vera e propria debacle, con Perez che adesso dovrà giocoforza rimboccarsi le maniche e ritrovare consistenza per mantenere il proprio sedile anche nel 2025.

Valtteri Bottas, da due anni in Sauber, ma dal 2017 al 2021 scudiero di Lewis Hamilton in Mercedes, ha vissuto una situazione molto simile, da seconda guida di un fenomeno che dominava la scena. Eppure Bottas ha spiegato come lui – pur conscio della forza del team mate – non sia mai partito sconfitto, sicuro che in giornata di grazia poteva essere il più veloce di tutti. Secondo il finnico Perez invece ha perso la fiducia in se stesso, partendo sconfitto ad ogni fine settimana, e questo ha causato una vera e propria spirale negativa per il messicano.

“Non puoi approcciare ad un fine settimana di gara pensando che sia impossibile vincere – le parole di Bottas a motorsport-magazin.com -. Se è così allora hai già perso. Questo è uno sport e bisogna avere sempre la massima fiducia nelle proprie capacità. Se viene a mancare quella fiducia si entra in una spirale negativa da cui è molto difficile uscire. Io ad esempio sono sicuro che nelle giornate giuste posso ancora essere il più veloce di tutti. A Checo invece sta mancando fiducia, sta attraversando un periodo complicato e questo ricade nei risultati”.

