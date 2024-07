F1 | Ecclestone: “All’Alpine serve un bandito come Briatore”

Il ritorno di Flavio Briatore in Formula 1 nel ruolo di consulente esecutivo del team Alpine, ha creato dibattito per via del famoso scandalo “crashgate”. Da una parte c’è chi approva la scelta del team francese di dare una seconda chance, dall’altro chi come Damon Hill ha criticato duramente il ritorno dell’imprenditore piemontese. Bernie Ecclestone, ex supremo della Formula 1 nonché amico e socio in affari di lunga data di Briatore, ha invece accolto con entusiasmo la notizia, sostenendo che la personalità di Briatore aiuterà il team francese.

“Ho parlato a lungo al telefono con Luca de Meo (CEO di Renault, ndr) -ha dichiarato Ecclestone al quotidiano Blick- era disperato. Poi è uscita la parola ‘Briatore’. Ci siamo subito trovati d’accordo sul fatto che in una situazione così confusa solo un agente, un bandito tra gli angeli, poteva essere d’aiuto. Ci sono già abbastanza santi lì dentro. La grande forza di Flavio è sempre stata quella di parlare poco ma fare e pensare in grande. Non hai bisogno di amici in Formula 1, hai solo bisogno di successo”.