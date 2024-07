F1 | Valentino Rossi punta su Kimi Antonelli

La leggenda della MotoGP, Valentino Rossi, vorrebbe vedere Kimi Antonelli sulla griglia di partenza della Formula 1. Pupillo del team principal Toto Wolff, il 17enne è chiaramente il favorito per sostituire Lewis Hamilton il prossimo anno, ma Wolff sta comunque tenendo la porta aperta per Max Verstappen.

Rossi ha esortato Wolff a firmare l’accordo con Antonelli:

“Il nostro Paese è forte in tanti sport – ha detto a La Gazzetta dello Sport – ma oggi ci manca la F1. Sono passati anni dall’ultima volta che abbiamo avuto un pilota italiano vincente e penso che Kimi sarà in grado di colmare questo divario. Lo seguo da quando era piccolo. Durante il Covid abbiamo iniziato a giocare insieme sui simulatori di guida e ora viene ad allenarsi con me e gli altri piloti dell’Academy in kart”.