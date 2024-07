Formula 1 | Alpine, Flavio Briatore: “Stiamo facendo di tutto per prendere Sainz”

L’Alpine è tornata a casa con un punto dal Gran Premio d’Austria grazie alla decima posizione di Gasly. Per la quarta gara consecutiva dunque, la squadra francese è riuscita a finire in top dieci, dimostrando ancora una volta di essere sulla giusta strada per tornare nelle posizioni che più competono a un costruttore. Da qualche settimana fa parte dell’organigramma anche Flavio Briatore, preso come super consulente per risollevare le sorti di un team piuttosto disastrato dalle vicende degli ultimi anni. Intervenendo in radio al GR Parlamento, l’imprenditore di Verzuolo ha parlato del futuro e anche del possibile approdo di Carlos Sainz, il quale tornerebbe dopo la parentesi di un anno e qualche mese tra il 2017 e il 2018.

“Nel 2026 vinceremo gare e saremo da podio – ha detto Briatore. Quest’anno ci sono tanti handicap in squadra, stiamo rimodellando tutta la struttura. Ho avuto pieni poteri dal presidente Luca De Meo e sono abituato a utilizzarli, garantisco che tra due stagioni parleremo di podi. Sainz? C’è molto interesse, vedremo nei prossimi giorni, anche se in questo momento il pilota non fa la differenza in Alpine, perché bisogna mettere a posto la differenza. Incredibile che Carlos sia ancora libero ma siamo disposti ad averlo in squadra, faremo il possibile.