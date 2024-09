F1 | Doornbos critico con Norris: “Non merita il ruolo di numero 1 in McLaren”

Con la crescente crisi della Red Bull, il distacco tra Max Verstappen e Lando Norris nella classifica piloti, è sceso a 62 punti. Secondo alcuni la McLaren sbaglia a non dare al britannico lo status di numero 1 all’interno del team dal momento che Oscar Piastri è quarto a 106 punti di distacco.

Non è dello stesso avviso l’ex pilota della Red Bull, Robert Doornbos che, intervistato da Ziggo Sport dopo il GP di Monza, ha dichiarato:

“La stampa britannica difende Norris ma non sono completamente d’accordo con loro. La McLaren non può favorire un solo pilota, perché Oscar Piastri non lo accetterà e lui è stato semplicemente il pilota più veloce nel GP d’Italia”

Doornbos ha poi detto che Norris commette “troppi errori” per essere costantemente favorito dalla McLaren.

“Se sei impeccabile e mantieni il comando al primo giro, cosa che lui non è riuscito a fare ed è stata la settima volta consecutiva, allora puoi pretendere lo status di numero 1. Ma in questo momento, non è degno di avere la squadra completamente dietro di lui”.