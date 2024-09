F1 | Binotto su Mick Schumacher: “E’ nella nostra lista”

C’è un altro nome che si aggiunge alla lista dei candidati per il secondo sedile nel team Sauber che diventerà Audi dal 2026. Ieri vi abbiamo parlato di Gabriel Bortoleto ma Valtteri Bottas che sembra essere il favorito per affiancare il già confermato Nico Hulkenberg, sta facendo pressioni per avere un contratto pluriennale.

Mattia Binotto, responsabile del team con sede a Hinwil in attesa che Jonathan Wheatley si unisca alla Sauber come nuovo team principal a metà del prossimo anno, ha detto di essere abbastanza rilassato sulla situazione perché Nico Hulkenberg è già sotto contratto.

“Ha firmato da molto tempo e possiamo attingere alla sua esperienza -ha detto l’ex boss della Ferrari a Sky Deutschland- questa sarà una fantastica collaborazione e un riferimento per il team”.

Binotto, ammette che, avendo iniziato a lavorare solo da poche settimane con Sauber, è indeciso se affiancare a Hulkenberg un altro pilota esperto o un giovane promettente.

“Ho bisogno di capire, guardarmi intorno, ascoltare”, ha detto, aggiungendo che durante il Gran Premio di Monza, ci sono in considerazione due debuttanti: Theo Pourchaire, già affiliato alla Sauber che è apparso in Indycar quest’anno, e come già accennato, Gabriel Bortoleto, pilota junior della McLaren.

Ma c’è un altro pilota che vorrebbe tornare ad occupare la griglia di partenza a tempo pieno: Mick Schumacher.

Mick Schumacher, a caccia di posti, potrebbe essere disposto ad accontentarsi di un contratto di un anno per rilanciare la sua carriera di Formula 1 dormiente.

“Lo conosco molto bene dalla Ferrari Drivers Academy. So quanto può essere forte. È nella nostra lista, come molti altri. Ma non abbiamo davvero fretta di decidere”, ha concluso Binotto.