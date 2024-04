F1 | Dominio Red Bull, Marko: “Se Verstappen fosse in Ferrari le cose sembrerebbero diverse”

La Red Bull e Max Verstappen hanno iniziato l’anno come avevano aperto e concluso il precedente: dominando. Se escludiamo l’appuntamento di Melbourne, dove l’olandese si è dovuto ritirare per un problema all’impianto frenante, in questo primo scorcio di 2024 non c’è storia confrontando il rendimento del tre volte campione del mondo rispetto al resto dei principali competitor.

Verstappen infatti sta annichilendo la concorrenza che non può fare altro che accontentarsi di piazzamenti, oppure approfittare di alcune chance (come avvenuto appunto con Carlos Sainz all’Albert Park) quando si crea la giusta opportunità. Discutendo sul talento del campionissimo della Red Bull, Helmut Marko ha ammesso come l’imbattibilità di Max derivi anche dalla simbiosi che si è venuta a creare tra il tre volte campione del mondo e il mezzo che guida.

Ma al tempo stesso lo storico consulente di Milton Keynes ritiene che se l’olandese fosse in Ferrari la situazione di dominio mostrato in pista dalla RB20 numero 1 sarebbe potuta essere differente, visto il talento mostrato dall’olandese.

“Lui vuole sempre essere sulla macchina più veloce e Max sulla Red Bull, è una combinazione imbattibile – ha dichiarato Marko, intervistato da OE24 – Ma se mettessi Max su una Ferrari, le cose sembrerebbero diverse. I 20 secondi che ha davanti a Checo corrispondono alla sua superiorità di guida”.

Marko poi, parlando del futuro di Max, ha detto: “Resterà alla Red Bull? Guiderà dove ha la macchina migliore e alla Red Bull non c’è nient’altro all’orizzonte”.