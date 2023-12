F1 | Vasseur soddisfatto delle strategie Ferrari

Negli anni passati si è parlato molto dei disastri continui della Ferrari per quanto concerne le strategie. Nel corso della stagione appena terminata, queste discussioni sono andate via via scemando, anche perché la SF-23, mai in lotta per vincere il mondiale, aveva ben altri problemi, mentre nel 2022, per esempio, quando per metà stagione Leclerc è stato alla pari con Verstappen, le scelte strategiche a suo sfavore facevano molto rumore. Eppure, nonostante i tanti problemi attorno a una vettura davvero difficile, a Maranello quest’anno non hanno sbagliato più di tanto nelle operazioni in pista, forse anche più “liberi” da una pressione che ovviamente non c’è stata per le scarse prestazioni della macchina.

“Dobbiamo sempre cercare di fare un lavoro migliore – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Onestamente, credo che in questo stagione le strategie siano andate bene. Possiamo discutere di quanto accaduto ad Austin, per esempio, quando Charles ha fatto una sola sosta, ma si trattava più di scelta di gomme che di altro. A volte commetti un errore strategico perché arriva la Safety Car due giri dopo la sosta, e certamente non hai la sfera di cristallo, ma possiamo essere piuttosto soddisfatti delle operazioni in pista, del supporto della fabbrica e di quello che stiamo facendo al muretto box”.

Quando sei lento, puoi farci ben poco.

“Tutto è andato liscio, l’atmosfera è sempre stata serena ed è così che si prendono le buone decisioni. Spesso, quando dall’esterno si crede che le scelte strategiche non siano buone, è perché c’è un determinato ritmo in pista, perché quando hai un buon passo, la strategia è sempre stata buona. E’ facile azzeccare le decisioni quando la macchina va bene, mentre quando sei lento, sei appunto lento e puoi fare uno, due o tre pit-stop, ma se non sei veloce, non cambia nulla. Nel complesso abbiamo gestito il tutto abbastanza bene”.