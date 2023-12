F1 | Domenicali, ancora cautela sulle conferme di Imola e Monza in calendario fino al 2030

F1 Domenicali Imola Monza – Intervenuto nell’ultima puntata de “La Politica nel Pallone”, Stefano Domenicali è tornato a parlare della questione rinnovi per Imola e Monza, precisando come entrambi i circuiti, per garantirsi il tanto ambito rinnovo, dovranno lavorare sulle infrastrutture e sull’adeguamento degli impianti agli standard attuali richiesti da Liberty Media. Come affermato dal Presidente e CEO di Formula One Group, la conferma di Imola e Monza dev’essere spinta non solo da un’offerta adeguata per quello che riguarda il piano commerciale, ma anche da investimenti importanti necessari per garantire il giusto livello di spettacolo ad un business ormai internazionale e ambito come la Formula 1.

Domenicali e le parole su Imola e Monza

“L’ACI è consapevole, sento spesso Angelo Sticchi Damiani, ma siamo a dicembre, i lavori a Monza dovevano iniziare subito dopo il Gran Premio, ora dovrebbero iniziare a breve. La mia spinta è una spinta costruttiva, le burocrazie interne non possono fermare certi progetti. Dobbiamo mantenere il passo coi tempi. Nel 2020 Imola ha avuto un opportunità straordinaria ovvero quello di essere stata pronta a una chiamata inaspettata. La tragedia dell’alluvione non ci ha permesso di correre, non vediamo l’ora di correre di nuovo lì, ma tutto sta nel capire la volontà di investire nella F1 come piattaforma di spettacolo e di business che non può più essere a livello privato, è il nostro paese che deve fare una scelta precisa”.

Politica pronta a supportare il progetto F1

Dall’altra parte, Angelo Sticchi Damiani ha ribadito l’impegno dell’Automobile Club d’Italia verso i Gran Premi di Imola e Monza, precisando come tutte le parti in causa abbiano la ferrea volontà di conservare gli slot duramente conquistati all’interno del calendario di F1 fino alla fine della stagione 2030. Un progetto importante e fondamentale, condiviso con Stefano Bonaccini e Attilio Fontana, rispettivamente Presidenti della Regioni di Emilia Romagna e Lombardia, che potrà concretizzarsi solo con un piano concreto e in linea con le aspettative di FIA e Liberty Media. I contratti di Imola e Monza, ricordiamo, attualmente scadono alla fine del mondiale 2025.