Audi ribadisce il piano di ingresso in Formula 1 per la stagione 2026

Audi Formula 1 – Nonostante le tante voci circolate nelle ultime settimane, Gernot Döller ha ribadito il piano di ingresso in Formula 1 varato da Audi la scorsa estate. Secondo quanto dichiarato dal CEO della Casa dei Quattro Anelli, la decisione del Consiglio di Amministrazione sulla stagione 2026 è stata chiara e non c’è stato alcun tipo di ripensamento nel corso delle ultime settimane, visto che Audi crede fermamente nel progetto e nella collaborazione con Sauber, squadra che recentemente ha abbonato lo sponsor Alfa Romeo.

Audi e la collaborazione con Sauber

Il reparto sportivo della Casa tedesca, ricordiamo, participerà attivamente allo sviluppo del telaio, sfruttando anche le infrastrutture presente ad Hinwill, e lancerà una propria power unit proprio a partire dal 2026, anno che dovrebbe portare alla luce delle nuove unità in base a quanto discusso dai motoristi nell’ultimo anno e mezzo.

Gernot Döller, le parole del CEO di Audi

“L’ingresso in Formula 1 per la stagione 2026 si basa su una decisione del Consiglio di Amministrazione. Il progetto e il calendario già spiegati nelle scorse settimane rimangono invariati. C’è una chiara decisione del Consiglio di gestione e di sorveglianza di Audi. Audi e Volkswagen debutteranno in Formula 1 e il piano è già in atto”.