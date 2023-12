F1 | Red Bull, benefici dalla nuova galleria del vento non prima del 2027

F1 Red Bull – Nonostante il dominio messo in mostra nell’ultimo mondiale 2023 di Formula 1, Christian Horner ha raccontato gli investimenti che la Red Bull sta portando avanti per il proprio futuro, precisando come tra questi rientri l’adozione di una nuova galleria del vento che entrerà totalmente a regime dal 2026. Uno sviluppo necessario che la scuderia anglo-austriaca intende sfruttare al meglio per la vettura che scenderà in pista a partire dal mondiale 2027 di Formula 1. Da notare che la costruzione della nuova galleria dovrebbe partire dal primo trimestre del prossimo anno.

Horner e la deadline sulla nuova galleria del vento

“Dato che le gallerie del vento sono fondamentali abbiamo dovuto seguire i tempi. Abbiamo investito in una nuova costruzione che partirà dal 2024. Servirà del tempo prima di metterla totalmente a regime e la prima vettura che beneficerà di questo investimento sarà quella che scenderà in pista nel 2027”.

Red Bull, una stagione quasi perfetta

Grazie alle performance della dominante RB19, la Red Bull è riuscita a conquistare 21 vittorie su 22 appuntamenti, mostrando inoltre un passo inavvicinabile per tutti. Verstappen, nella fattispecie, ha completato più di 1000 giri al comando e si è garantito un totale di 19 primati, molti dei quali conquistati dall’estate in avanti (l’olandese, da Miami ad Abu Dhabi, ha lasciato per strada solo il gradino più alto del podio a Singapore). Una stagione da mille e una notte che quasi certamente passerà alla storia come la più dominante messa in mostra da una singola scuderia.

Red Bull RB20, l’avvertimento di Horner

Al Galà FIA di Baku, ricordiamo, Christian Horner ha commentato il lavoro che Adrian Newey sta portando avanti sulla nuova RB20, precisando come l’intero staff tecnico si stia focalizzando sulle poche imperfezioni emerse nella RB19, come ad esempio il comportamento nei tracciati più accidentati, come quelli cittadini (l’unico passo falso della scorsa annata è arrivato a Singapore). Una situazione che quasi certamente garantirà a Max Verstappen e Sergio Perez una vettura in grado di esprimersi al meglio in ogni pista e in ogni condizione di temperatura asfalto. Una macchina perfetta, in tutto e per tutto, che punterà a migliorare gli straordinari record segnati dal pacchetto 2023.