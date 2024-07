F1 | Coulthard: “Verstappen non si scuserà con Norris”

Gli animi devono ancora calmarsi dopo l’accesa lotta in pista tra Max Verstappen e Lando Norris durante il Gran Premio d’Austria. I due si sono affrontati in un’emozionante battaglia che si è svolta nelle fasi finali della gara al Red Bull Ring. Tuttavia, 64esimo giro i due, in prossimità della curva 3, sono entrati in contatto. Ad avere la peggio è stato Norris che è stato costretto al ritiro. L’incidente ha comportato una penalità di 10 secondi e due punti di penalità a Verstappen, ritenuto il principale responsabile dell’incidente dai commissari della FIA.

Norris, furibondo per l’accaduto, ha dichiarato che avrebbe “perso molto rispetto” nei confronti di Verstappen se non si fosse scusato.

Secondo David Coulthard, quelle scuse non arriveranno:

“Fa prima a congelarsi l’inferno! Max dirà: ‘Stavo correndo, è stata una lotta dura’. Questa è la prima volta che Lando sperimenta davvero l’esperienza di correre ruota a ruota per un weekend intero. Lo abbiamo già visto con Hamilton, Max è uno dei piloti più duri, per batterlo devi essere alla sua altezza”.

Coulthard ritiene che lo scontro tra i due piloti fosse evitabile, per entrambi. Mentre la guida di Verstappen è stata sanzionata dagli steward, Coulthard riconosce la prospettiva di Verstappen come un pilota duro che non si arrende facilmente. C’è stato quel contatto all’ingresso della curva, un ulteriore contatto una volta superato il punto di corda, entrambi con forature e danni: incidenti evitabili per entrambi, è costato loro la fine della gara”.