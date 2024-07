F1 | Il pensiero di Helmut Marko sull’incidente tra Norris e Verstappen: “Inutilmente feroce”

Come ampiamente prevedibile, il duello sfociato in un contatto sportivamente fatale tra Norris e Verstappen in Austria continua a far parlare. Questa volta a dire la propria è stato Helmut Marko, consulente della Red Bull, che ai microfoni di ServusTV ha voluto esprimere il disappunto per la mancata vittoria del tre volte campione del mondo olandese, spiegando come il team avrebbe potuto evitare questa situazione avvisando Max dell’investigazione dell’avversario. Alla fine però, guardando i numeri, le classifiche sorridono sempre e solo alla compagine di Milton Keynes.

“Abbiamo perso la vittoria per diversi fattori – ha detto Marko. Il nostro pit stop è andato male e abbiamo consentito a Lando di rientrare nella zona DRS. Ci aspettavamo che le gomme dure fossero adatte, ma non è andata così anche per via delle temperature più basse di quelle attese. Max dopo la sosta ha avuto un bloccaggio in curva 4 e questo ci ha complicato le cose. Credo però che entrambi abbiano guidato in maniera feroce, ma inutile: sarebbe dovuto intervenire il team per dire a Max che Lando era sotto investigazione per track limits, ma non sapevamo nulla in merito a una sanzione e semmai sarebbe arrivata. Guardiamo il lato positivo: è aumentato il vantaggio nei due campionati. E’ stata una bella sfida fino al contatto decisivo”.