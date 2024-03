F1 | Clamoroso dalla Germania: Verstappen in pole per la sostituzione di Hamilton in Mercedes

F1 Verstappen Mercedes – Continua a tenere banco la questione Red Bull nonostante l’ampio dominio messo in mostra nell’ultimo Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

A dare man forte alle dichiarazioni rilasciate dagli olandesi negli ultimi giorni, spinti dalle parole al veleno di Joe Verstappen contro Christian Horner messe a “referto” sabato sera dopo la gara, sarebbe giunta questa mattina la stampa tedesca tramite Auto Motor Und Sport, la quale avrebbe individuato in Max Verstappen il “prescelto” da Toto Wolff per la sostituzione di Lewis Hamilton a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

In un lungo approfondimento pubblicato quest’oggi, AMuS ha analizzato il momento di forte incertezza che regna in questo momento tra le pareti di Milton Keynes, ribadendo la netta spaccatura tra la parte austriaca della squadra (capitanata da Oliver Mintzlaff e supportata non solo da Helmut Marko, ma anche da Jos e Max Verstappen) e quella di “appoggio” al Team Principal inglese (su tutti il management thailandese presieduto da Chalerm Yoovidhya), pronto a “sacrificare” alcune figure di spicco della compagine anglo-austriaca pur di mantenere il proprio posto in cabina di comando.

Red Bull, Jos Verstappen non esclude un possibile addio di Max

Una situazione di “stasi” e di forti attriti che starebbe portando l’olandese a valutare altri lidi per il proprio futuro, tra cui proprio la Mercedes, in cerca di una figura di spicco su cui costruire il proprio progetto dopo il clamoroso addio delle sette volte iridato. Jos, tramite degli amici, non ha escluso la possibilità, tant’è che non ha tentato in alcun modo di nascondere la “chiacchierata” con Toto Wolff al termine della corsa di Sakhir.

Siamo ovviamente agli albori di una questione che quasi certamente animerà il proseguo di questa stagione, ma una cosa è certa: la questione Horner potrebbe provocare degli strascichi non indifferenti ad una squadra che, da due anni a questa parte, sembra letteralmente inarrivabile per tutta la concorrenza.

