Formula 1 | Williams, un fine settimana non semplice in Bahrain

Formula 1 Williams GP Bahrain – Fine settimana ricco di problemi per la Williams sul tracciato del Sakhir, teatro dell’ultimo Gran Premio del Bahrain di Formula 1. A causa di diversi problemi, sia sul fronte power unit che su quello elettronico, Alexander Albon e Logan Sargeant non sono riusciti a portare le rispettive FW46 in zona punti, aspetto che dovrà portare la squadra ad analizzare e comprendere cosa non ha funzionato nell’intero arco del fine settimana. L’obiettivo, proprio in tal senso, sarà quello di arrivare pronti e prepararti al prossimo GP dell’Arabia Saudita in programma questo week-end. Albon, ricordiamo, ha chiuso la corsa al 15° posto, mentre Sargeant si è dovuto accontentare dell’ultima posizione.

Albon rallentato dalla temperatura della power unit

“La macchina era a posto, ma siamo molto indietro. Abbiamo avuto problemi per tutta la gara con cose che, se avessimo fatto più prove, avremmo potuto evitare. C’è stato un surriscaldamento per tutta la gara e abbiamo avuto un calo di potenza, quindi speriamo di poter esaminare i dati e arrivare a Gedda in condizioni migliori. Il nostro ritmo rispetto agli altri è abbastanza simile, quindi la battaglia a centrocampo è serrata e sarà dura”.

Williams, Sargeant costretto a cambiare il volante durante la gara

“È stato frustrante perché il problema dell’elettronica del volante si è presentato ieri in qualifica e poi è tornato oggi, quindi la cosa più importante è che dobbiamo capire la causa di questo problema e risolverlo in futuro. Abbiamo fatto un ottimo primo giro e un ottimo stint iniziale, guadagnando qualcosa e sembrava che mi stesse venendo incontro prima di avere il problema. Abbiamo faticato un po’ con la temperatura della PU, il che significa che non riuscivo a stare vicino alle auto che ci precedevano, quindi è stata una serata un po’ deludente. Non c’è nulla che non si possa sistemare, ma dobbiamo capire bene come procedere”.