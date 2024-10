F1 | Chandhok torna sul mondiale 2021: “Uno stress, Mercedes e Red Bull provarono a influenzare i media”

F1 Chandhok Red Bull Mercedes – Karun Chandhok, esperto di Sky F1, ha svelato nuovi dettagli sull’intensa battaglia dietro le quinte tra Red Bull e Mercedes durante la drammatica stagione di Formula 1 del 2021, che vide Max Verstappen e Lewis Hamilton contendersi il titolo fino all’ultima gara. Quell’anno fu caratterizzato da numerosi scontri in pista tra i due campioni, con episodi chiave ai Gran Premi di Gran Bretagna e Italia.

Il titolo mondiale, però, venne deciso in modo controverso nel finale di Abu Dhabi, quando la gestione della Safety Car da parte del direttore di gara Michael Masi portò a un duello finale che favorì Verstappen. L’ex pilota della Caterham ha descritto il 2021 come una delle stagioni più complesse da lui seguite, evidenziandone l’imprevedibilità: “È stata una montagna russa, con momenti chiave come l’incidente a Silverstone e ovviamente il Gran Premio di Abu Dhabi, probabilmente la gara più controversa nella storia recente della Formula 1”. Durante quella stagione, Red Bull e Mercedes tentarono di influenzare i media per orientare la narrazione a proprio favore.

Chandhok e i retroscena sulla sfida Verstappen-Hamilton

Chandhok ha spiegato come, in un clima così teso, entrambi i team cercassero di far pendere l’opinione pubblica dalla propria parte: “C’erano persone all’interno di Red Bull e Mercedes che ti raccontavano la loro versione dei fatti, provando a influenzare il tuo punto di vista”. Mentre Verstappen ha continuato a dominare la Formula 1, vincendo tre titoli mondiali consecutivi a partire dal 2021, Hamilton ha affrontato un lungo periodo di difficoltà, segnato dal più lungo digiuno di vittorie della sua carriera.

Tuttavia, nel 2024, il britannico è riuscito a tornare al successo, conquistando emozionanti vittorie nei Gran Premi di Gran Bretagna e Belgio, interrompendo la sua striscia negativa. Verstappen ha inoltre rivelato gli effetti a lungo termine dell’incidente con Hamilton a Silverstone nel 2021. Il pilota olandese ha confessato di aver sofferto di problemi alla vista per mesi, in particolare durante il Gran Premio degli Stati Uniti dello stesso anno, dove dovette affrontare non solo Hamilton, ma anche le difficoltà di visibilità per ottenere una vittoria decisiva.