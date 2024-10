Formula 1 | Hill sul binomio Ferrari-Leclerc: “Possono ambire alla conquista del campionato”

F1 Hill – Damon Hill, campione del mondo di Formula 1 nel 1996 con la Williams, ha elogiato Charles Leclerc, definendolo “il tipico pilota Ferrari”. Secondo l’ex campione britannico, il monegasco ha le qualità per puntare al titolo, a patto che la monoposto gli consenta di non dover continuamente spingersi oltre i limiti.

Attualmente, Leclerc è terzo in classifica e, anche se vincere quest’anno appare improbabile, il pacchetto di aggiornamenti aerodinamici che verrà introdotto ad Austin potrebbe essere decisivo per determinare le sue possibilità nella fase finale della stagione.

Durante il podcast F1 Explains, il britannico ha sottolineato come Leclerc incarni molte delle caratteristiche tipiche dei piloti Ferrari, aggiungendo: “Con lui sembra essere tutto o niente, ma è possibile vincere un campionato così. Non escluderei neanche George Russell; può sicuramente essere un contendente per il titolo”.

Hill e l’avvertimento sul mondiale di Verstappen

Le parole dell’ex Williams mettono in evidenza la fiducia nel futuro del monegasco, che potrebbe essere uno dei protagonisti della stagione 2025, soprattutto se la Rossa dovesse correggere già in partenza gli errori di progetto presenti sulla SF-24. Riflettendo sul campionato 2024, invece, il britannico ha posto l’accento su Max Verstappen, che dovrà affrontare la pressione di difendere il margine costruito su Lando Norris.

“È meglio essere in testa e proteggere il distacco. Se insegui, non hai nulla da perdere, ma sei comunque dietro. Avere quel margine è sempre preferibile”, ha spiegato l’ex campione, facendo un parallelo con la sua esperienza nel 1996, quando il suo vantaggio si ridusse verso la fine della stagione. Hill ha infine messo in guardia il campione olandese: “A un certo punto pensi ‘stiamo per vincere’, ma la regola d’oro di ogni sport è non lasciarsi trasportare. Devi restare concentrato fino alla fine”. Un consiglio prezioso per il tre volte campione del mondo, chiamato a mantenere la lucidità necessaria per concludere la stagione nel migliore dei modi.