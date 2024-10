F1 | Sainz ammette: “In Williams dovrò lottare per i punti e non per la vittoria”

Il 2025 regalerà a Carlos Sainz una nuova sfida professionale che lo vedrà correre per la Williams, con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale. Lo spagnolo dunque, che si appresta a chiudere la quarta e definitiva stagione con la tuta della Ferrari dove verrà sostituito dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, ripartirà dalla scuderia di Grove dove farà coppia con il thailandese Alexander Albon.

Sainz, discutendo della scelta presa, ha sottolineato come chiaramente gli obiettivi da perseguire cambieranno rispetto al periodo trascorso in Ferrari ma al tempo stesso il futuro alfiere della Williams ha ammesso come la lotta per entrare in zona punti abbia di fatto caratterizzato la maggior parte della sua carriera in Formula 1. Ma il focus del numero 55 resta sempre lo stesso: riuscire a far migliorare la squadra di Grove, caratteristica questa che ha da sempre accompagnato le esperienze in Formula 1 del pilota di Madrid.

“È qualcosa a cui dovrò abituarmi – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Ma è una posizione in cui mi sono trovato per sette dei miei dieci anni di carriera, lottando per i punti e non vincendo. È la vita di un pilota di F1. Si può chiedere a tanti altri piloti che si sono trovati in questa situazione. Niente ti garantisce di lottare per vincere, quindi devi goderti le opportunità. Non solo come risultato, ma anche a livello mentale, perché si è fortunati a essere tra i primi 20 piloti al mondo e tra i tre o quattro che possono vincere una gara”.

Lo spagnolo, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Il mio prossimo passo è la Williams, devo cercare di fare qualcosa in Williams simile a quello che ho fatto in Ferrari o in McLaren. Voglio aiutare la squadra a migliorare. Ho l’esperienza e buona energia, essendo ancora giovane, per aiutarli a progredire”.

Sainz, completando, ha detto: “Sono stato bravo in passato e questo è il mio prossimo obiettivo. Se la Williams vuole arrivare tra i primi dieci, voglio essere sicuro di essere una squadra costante nei punti per i prossimi due anni. Se questi anni andranno bene e vedrò che stiamo andando nella giusta direzione, mi piacerebbe poter puntare a questo traguardo anche in futuro”.