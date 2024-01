F1 | Calendario 2024: date e orari dei Gran Premi

La FIA ha pubblicato gli orari dei 25 Gran Premi che compongono il calendario 2024 del Mondiale di Formula 1. Innanzitutto partiamo con le novità:

CALENDARIO F1 2024: ORARI E DATE

la prima gara della stagione, in programma in Bahrain (dove dal 21 al 23 febbraio si disputeranno anche i test pre-season), si svolgerà al sabato in osservanza al Ramadan. Lo stesso vale anche per il secondo appuntamento del calendario F1, in Arabia Saudita dal 7 al 9 marzo. Non sono ancora stati ufficializzati gli orari delle Sprint Race (Shanghai, Miami, Austria, Austin, Interlagos e Lusail).

1) GP Bahrain (29 febbraio – 2 marzo): qualifiche al venerdì ore 17.00, gara al sabato alle 16

2) GP Arabia Saudita (7 – 9 marzo): qualifiche al venerdì alle 18.00, gara al sabato alle 18.00

3) GP Australia (22 – 24 marzo): qualifiche ore 06.00, gara ore 05.00

4) GP Giappone (5 – 7 aprile): qualifiche ore 08.00, gara ore 07.00

5) GP Cina (19 – 21 aprile): qualifiche TBC, Sprint Race TBC, Gara ore 09.00

6) GP Miami (3 – 5 maggio): qualifiche TBC, Sprint Race TBC, gara ore 22.00

7) GP Emilia Romagna (17 – 19 maggio): qualifiche ore 16.00, ore gara 15.00

8) GP Monaco (24 – 26 maggio): qualifiche ore 16.00, gara ore 15.00

9) GP Canada (7 – 9 giugno): qualifiche ore 22.00, gara ore 20.00

10) GP Spagna (21 – 23 giugno): qualifiche ore 16.00, gara ore 15.00

11) GP Austria (28 – 30 giugno): qualifiche TBC, Sprint Race TBC, Gara ore 15.00

12) GP Gran Bretagna (5 – 7 luglio): qualifiche ore 16.00, gara ore 16.00

13) GP Ungheria (19 – 21 luglio): qualifiche ore 16.00, gara ore 15.00

14) GP Belgio (26 – 28 luglio): qualifiche ore 16.00, gara ore 15.00

16) GP Paesi Bassi (23 – 25 agosto): qualifiche ore 15.00, gara ore 15.00

17) GP Italia (30 agosto – 1 settembre): qualifiche ore 16.00, gara ore 15.00

18) GP Azerbaigian (13 – 15 settembre): qualifiche ore 14.00, gara ore 13.00

19) GP Singapore (20 – 22 settembre): qualifiche ore 15.00, gara ore 14.00

20) GP Stati Uniti (18 – 20 ottobre): qualifiche TBC, Sprint Race TBC, gara ore 21.00

21) GP Città del Messico (25 – 27 ottobre): qualifiche ore 23.00, gara ore 21.00

22) GP Brasile (1 – 3 novembre): qualifiche TBC, Sprint Race TBC, gara ore 18.00

23) GP Las Vegas (22 – 24 novembre): qualifiche TBC, gara ore 07.00

24) GP Qatar (29 novembre – 1 dicembre): qualifiche TBC, Sprint Race TBC, gara ore 18.00

25) GP Abu Dhabi (6 – 8 dicembre): qualifiche ore 15.00, gara ore 14.00