F1 | Hamilton prof per un giorno [VIDEO]

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, è stato invitato dalla Mulburry School Trust di Londra nello scorso dicembre dove ha tenuto un discorso motivazionale davanti alle studentesse della scuola, che nel 2020 ha aderito al programma di Mercedes “Accelerate 25”, che ha come scopo quello di individuare e promuovere talenti che provengono da ambienti poco rappresentati.

Hamilton è stato inoltre coinvolto per tutta la giornata in svariate attività pratiche per esaltare le loro competenze in merito alla matematica, alla tecnologia, alla scienza e alla tecnologia.

“Dovete inseguire i vostri sogni, non lasciate che qualcuno vi dica che non riuscirete a realizzarli. Potete fare qualsiasi cosa vi mettiate in testa: dovete solo lavorare duramente, ascoltare i vostri insegnanti, sfruttare ogni occasione possibile e fare tante domande. È quello che faccio sempre io. Vi auguro il meglio e spero di riuscire a tornare qui qualche volta”.