F1 | Apex: il film di Brad Pitt supera i 300 milioni di dollari, ed è già un flop

Apex, il film diretto da Maverick Joseph Kosinski ha già un record: essere nella lista dei dieci film più costosi della storia del cinema. Tuttavia, la produzione sta riscontrando vari problemi. Nel luglio 2023, lo sciopero SAG-AFTRA ha portato Hollywood ad un punto morto per 118 giorni e nella produzione cinematografica i ritardi costano un sacco di soldi. Inoltre, il film non è ancora finito dal momento che

la produzione continua a lavorare per tantissime riprese aggiuntive che dureranno parecchi mesi. Pare infatti che molto del materiale creato per il film, non potrà essere adoperato perché le vere monoposto da Formula 1 che saranno utilizzate nelle prossime settimane si sono evolute alla versione 2024, rendendole molto diverse da quelle che sono state adottate per il film.

Nel frattempo il budget è salito a 300 milioni di dollari e Apex non ha ancora fornito una data d’uscita.