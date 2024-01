F1 | Button: “Hamilton ha ancora fame di vittorie”

Jenson Button crede che la striscia senza vittorie di Lewis Hamilton lo stia rendendo un pilota più affamato che non pensa affatto al ritiro. Il sette volte campione del mondo è senza vittorie da oltre due anni a causa del dominio totale imposto da Max Verstappen e dalla Red Bull. A Hamilton è stato negato l’ottavo titolo all’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi nel 2021, e le cose per lui si sono complicate nel 2022 con il cambio di regolamento e con una W13 molto difficile da guidare.

La monoposto del 2023 è stata un miglioramento costante ma ancora lontana dall’essere in grado di lottare sempre per le prime posizioni, e con la Red Bull che ha messo in pista una delle auto più dominanti nella storia della F1, Verstappen è stato lasciato libero di dominare il Campionato del Mondo 2023, conquistando 19 vittorie su 22 Gran Premi disputati.

Parlando a Sky Sports del suo ex compagno di squadra, Jenson Button ha spiegato:

“Quando hai vinto per così tanti anni e all’improvviso ti viene tolto, può funzionare in due modi diversi. Da un lato, sei tipo: ‘Non ha più senso, voglio andare in pensione. Sono stato al top per così tanto tempo e ora non vinco una gara da due anni’. Dall’altro lato, hai ancora fame, vuoi ancora vincere e Lewis è in quella posizione in questo momento, credo. E’ bravo come sempre in termini di velocità assoluta. Ora sembra anche molto più a suo agio con se stesso e fiducioso nelle proprie capacità. Commette meno errori, quindi è ancora meglio ora di quanto non fosse cinque o sei anni fa. Se ottiene una macchina abbastanza competitiva per lottare per le vittorie, quando qualcuno è così forte e così sicuro di sé, è difficile da battere, come si può vedere con Max Verstappen”.