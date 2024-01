Il mondo della Formula 1 sta reagendo alla separazione tra Guenther Steiner e la Haas. Il team principal altoatesino è stato uno dei fondatori della squadra americana, quando nel lontano 2014 veniva annunciata la partenza del progetto che avrebbe poi visto la pista un anno e mezzo dopo. Per questo motivo dunque, l’allontanamento dell’italiano sta facendo parecchio rumore, e diversi personaggi del Circus sono rammaricati per quanto avvenuto. Damon Hill, campione del mondo 1996, ha voluto dire la sua in tal senso.

“Guenther è diventato una celebrità dopo la serie Netflix e alle riprese dietro le quinte – ha detto Hill a Sky Sports. E’ un gran personaggio, molto deciso e sicuro di quello che dice. Vuole vincere, ma non conosco il reale motivo di questa separazione. Penso sia una grande perdita per la Formula 1 perché piaceva ai tifosi, attirava la gente ed era schietto, ma forse non ha ottenuto i risultati che Gene Haas voleva. Lui era l’investitore, ma Guenther è una delle menti che ha messo insieme il team, praticamente la squadra era la sua, ma non la possedeva. In qualità di team principal il tuo lavoro primario e la tua attenzione devono essere appunto su ciò che fai, ma si parlava anche di una serie tv con lui protagonista, è diventato popolare, una sorta di celebrità, ma non è stata colpa sua”.