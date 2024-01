Formula 1 | Jenson Button sprona Norris

Lando Norris è pronto a cominciare la sua sesta stagione in Formula 1. La McLaren, dopo tanti anni difficili sembra finalmente nella giusta carreggiata per tornare al successo, e il pilota inglese è certamente l’uomo di punta del team di Woking, affiancato da un grande talento come quello di Oscar Piastri. Jenson Button, campione del mondo 2009 e ambasciatore della Williams, ha parlato a Sky Sports del giovane connazionale, elogiandolo e spronandolo a continuare così, senza farsi prendere troppo dalle emozioni in momenti apparentemente più complicati.

“Lando è un talento grandioso – ha detto Button. Lo osservo sin dai suoi primi giri al volante di una Formula 1, eravamo in Ungheria e in quel momento correvo ancora per la McLaren. E’ sorprendente la rapidità con la quale è riuscito ad adattarsi, ma è anche uno che pensa troppo, e questo a volte gli fa male, perché si preoccupa e pensa di non essere abbastanza bravo. Però lo è, stiamo parlando di un pilota eccezionale e sono impaziente di vederlo in grado di lottare per la vittoria, ma non so quando potrà accadere”.

“So che questo momento è particolare, perché quando si hanno un pilota e una squadra così dominati, solo un ragazzo può vincere, però essere secondi è già un buon punto di partenza, e poi le cose cambiano: abbiamo visto con la Mercedes, non pensavo che qualcuno li avrebbe potuti battere, ma è successo, e può succedere di nuovo. Deve rimanere concentrato e continuare a lottare per quelle vittorie, il desiderio di successo non svanirà. Deve battere il suo compagno di squadra e tutti gli altri ragazzi sulla griglia”.