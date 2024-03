F1 Bearman Jeddah – Alla fine dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Vicky Piria ha analizzato le difficoltà fisiche affrontate da Oliver Bearman a Jeddah, precisando come il cittadino arabo, a causa delle sue caratteristiche, sia il posto meno adatto per fare il debutto in Formula 1, tra l’altro senza una preparazione fatta ad-hoc per l’evento.

A causa dei tanti curvoni veloci, uniti al poco degrado gomme, la gara di fatto risulta una maxi sessione di qualifica dove i piloti spingono al 100% per tutte e 50 le tornate di corsa. Una condizione che ovviamente mette sotto sforzo i muscoli del collo e la tenuta fisica del pilota.

Bearman, ricordiamo, ha faticato enormemente nell’ultimo terzo della corsa, finendo spesso per “appoggiare” il collo sulle paratie laterali del cockpit. Nonostante questo, però, l’inglese è riuscito a portare a casa un superbo settimo posto, rivelandosi un pilota veloce e concreto. Una prova di spessore che gli servirà come biglietto da visita per il futuro. Appuntamento tra due settimane a Melbourne per il Gran Premio d’Australia.