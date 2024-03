Formula 1 | Capelli elogia il capolavoro di Bearman a Jeddah [VIDEO]

Formula 1 Capelli Bearman – Importante elogio di Ivan Capelli alla gara di Oliver Bearman a Jeddah, teatro del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Al debutto assoluto in Formula 1 e con i colori della Ferrari, a causa dell’improvviso stop di Carlos Sainz per un problema all’appendice (lo spagnolo è finito sotto i ferri nella mattinata di venerdì), l’inglese della Ferrari Driver Academy è riuscito a capitalizzare al meglio il potenziale della SF-24, ottenendo non solo il titolo di “Driver of the Day” di giornata, ma anche un settimo posto che gli ha regalato i primi punti della carriera in Formula 1.

Una prestazione di spessore, cercata e costruita, che gli servirà come biglietto da visita per il futuro. In Australia, ricordiamo, Bearman tornerà in Formula 2 con i colori della Prema, mentre i meccanici all’interno del garage della Rossa collaboreranno nuovamente con Sainz (l’iberico dovrebbe recuperare senza problemi all’intervento chirurgico di l’altro ieri).