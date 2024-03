Formula 1 Bearman Jeddah – Oltre ad Ivan Capelli, anche Carlo Vanzini ha elogiato la prestazione di Oliver Bearman a Jeddah, teatro dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita. Nonostante la poca esperienza al volante della SF-24 e di una Formula 1 in generale, il 18enne della FDA – salito in vettura per il forfait improvviso di Carlos Sainz – è riuscito a condurre un fine settimana lineare, migliorando giro dopo giro il proprio feeling con la vettura e la squadra.

Una performance da vero veterano, prima di errori, che ha confermato le sue qualità e la fiducia di Frederic Vasseur e della squadra nei suoi confronti. Bearman, ricordiamo, ha chiuso la corsa di ieri al settimo posto, regalando alla squadra sei punti importanti per la classifica Costruttori. Appuntamento tra due settimane a Melbourne per il Gran Premio d’Australia, prova che sulla carta dovrebbe vedere nuovamente Carlos Sainz alla guida della SF-24 (Bearman tornerà a gareggiare in F2 con il team Prema).