F1 | Audi: Neel Jani al simulatore per lo sviluppo della power unit dei quattro anelli

Audi compie un ulteriore passo in vista della partecipazione dal 2026 al Campionato mondiale FIA di Formula 1 ingaggiando un pilota professionista addetto al simulatore. Si tratta di Neel Jani, svizzero 39enne, il quale supporterà lo sviluppo del propulsore Audi grazie all’esperienza maturata in molteplici ambiti del motorsport. Parallelamente nella sede di Neuburg è in corso l’aggiornamento del simulatore di guida per il lavoro sul powertrain ibrido destinato alla massima serie dell’automobilismo sportivo. Il pilota svizzero Jani vincitore del mondiale WEC e della 24 Ore di Le Mans, può contare su di una solida esperienza nella gestione dell’energia in gara. Il simulatore presso il Competence Center Audi di Neuburg contribuirà allo sviluppo del powertrain ibrido. La prima power unit debutterà al banco prova entro la fine dell’anno.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie