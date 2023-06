F1 | Sauber, Alunni Bravi: “Il lavoro con Audi procede senza interferenze”

Il 2026 è lontano, ma non troppo. Mancano poco meno di tre stagioni all’introduzione del nuovo regolamento sulle power unit che, ad oggi, ha prodotto l’ingresso ufficiale di due nuovi motoristi in Formula 1: Ford con Red Bull e Audi con Sauber. La scuderia di Hinwil, che al termine di questo campionato cesserà la collaborazione e sponsorizzazione con Alfa Romeo, è proiettata al futuro al medio e lungo termine come sottolineato dall’attuale team principal Alessandro Alunni Bravi.

“Stiamo lavorando pensando al presente e al futuro – ha detto Alunni Bravi, intervistato dal Mundo Deportivo – Il futuro si costruisce ora. Non possiamo pensare di essere competitivi nel 2026 se non siamo in grado di fare un lavoro ottimale e migliorare come squadra durante questi anni. Allo stesso tempo Audi si sta concentrando sul progetto del motore. Non ci sono interferenze e stiamo entrambi lavorando sul nostro obiettivo principale: noi sulla macchina e Audi sul motore”.

Nella giornata di ieri l’Audi ha annunciato l’ingaggio di Neel Jani, 39 anni, che aiuterà la casa dei quattro anelli per quel che riguarda il lavoro al simulatore.