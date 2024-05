F1 | Hulkenberg sceglie Sainz come compagno di squadra in Audi

Il team Sauber, di proprietà della casa automobilistica tedesca, continua a corteggiare Carlos Sainz per averlo in squadra. Nico Hulkenberg ha recentemente firmato per il 2025 e oltre, ed il rappresentante del team, Alessandro Alunni Bravi, ha ammesso a Imola che il lo spagnolo della Ferrari “è un top driver e un obiettivo importante”.

“Diciamo solo che stiamo parlando e anche Carlos ha opzioni di altissimo livello -ha dichiarato Alunni Bravi al quotidiano El Mundo Deportivo- non vogliamo essere una seconda scelta. Vogliamo essere ‘la’ scelta”.

L’emittente spagnola DAZN ha chiesto a Hulkenberg se vorrebbe Sainz come suo compagno di squadra nel team Sauber-Audi per le prossime stagioni.

“Stimo molto Carlos, è un pilota incredibile. Siamo già stati compagni di squadra in Renault nel 2018 e mi piaceva condividere il box con lui. Come pilota quello che vuoi è essere in grado di scegliere la tua migliore opzione a livello sportivo. Personalmente, mi piacerebbe se venisse con noi”.

Più in generale, Hulkenberg ha detto di non essere mai stato così felice in Formula 1 come ora, anche se è un po’ preoccupato per la notizia che la F1 sta valutando di rendere ogni singolo Gran Premio, un evento in formato “sprint” dal 2025.

“Abbiamo sei Gran Premi con la sprint ora, se non sbaglio e penso che sia un buon equilibrio. Dovremmo preservare il vero DNA di questo sport. Penso che il calendario sia già molto ben strutturato, con molte pause: per noi riposare per un fine settimana è come una vacanza. Mi considero un esperto di relax. Mi piacciono sia le corse che il tempo libero”.