Formula 1 | Gran Premio d’Italia 2023: da oggi in vendita altri 15.000 biglietti

C’è una corsa nella corsa: quella all’acquisto del biglietto per il Gran Premio d’Italia 2023 di Formula 1, unica tappa tricolore dopo la cancellazione di Imola per la tragica alluvione di maggio. La gara, giunta alla 94esima edizione, è in programma dall’1 al 3 settembre all’Autodromo Nazionale Monza. Da oggi alle ore 12 saranno disponibili ulteriori posti, oltre 15.ooo per le tribune Biassono, Roggia, Lesmo, Serraglio, Ascari, i gradoni della Parabolica e il prato. Dei tagliandi sinora disponibili per la domenica la vendita ha raggiunto quota 95%. L’acquisto è possibile sui siti monzanet.it e ticketone.it.