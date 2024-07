F1 | Audi-Binotto, no comment di Vasseur sul ritorno dell’ex team principal Ferrari

Da parte di Frederic Vasseur non c’è stato alcun tipo di commento sulla notizia dell’approdo di Mattia Binotto in Audi, con l’ingegnere italo-svizzero che sarà operativo nel suo ruolo a capo del progetto F1 della casa dei quattro anelli a partire dal prossimo 1 agosto.

Vasseur, che ha preso il posto in Ferrari proprio di Binotto e con il suo predecessore a Maranello che di fatto farà il percorso inverso vista la partnership che attende Audi e Sauber con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico 2026, ha preferito concentrarsi sulla sua squadra piuttosto che analizzare le scelte operate dai vertici di Ingolstadt.

“Un mio commento sull’arrivo di Binotto in Audi? Onestamente, no – ha dichiarato Vasseur, discutendo con i media nel venerdì di Spa – Sono concentrato sul mio team, sui miei ragazzi, e so perfettamente che è difficile fare un team di Formula 1 ma non solo in Svizzera. Penso che sia dura ovunque”.

Vasseur, continuando la propria analisi, ha poi aggiunto: “E Mattia ha fatto un ottimo lavoro in Ferrari in passato, ha avuto successo, il team ha avuto successo, e auguro loro il meglio. Ma non spetta a me fare commenti sul potenziale di Mattia e Audi”.