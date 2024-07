F1 | Sainz: “Binotto grande risorsa per Audi”

Quella che ha intrapreso Audi è stata una vera e propria rivoluzione, per certi un vero e proprio terremoto. La casa dei quattro anelli, che dal 2026 in concomitanza con l’introduzione delle nuove regole sulle power unit entrerà ufficialmente in Formula 1 al fianco della Sauber, negli scorsi giorni ha deciso di effettuare importanti cambiamenti al vertice che hanno portato gli addii di Adreas Seidl e Oliver Hoffmann e l’arrivo di Mattia Binotto.

L’ex team principal della Ferrari, il cui posto a Maranello è stato preso nel 2023 da Frederic Vasseur, sarà il nuovo capo del progetto Audi in Formula 1 e sarà operativo a partire dal prossimo 1 agosto. Un ritorno quello di Binotto salutato positivamente da Carlos Sainz, con lo spagnolo che fu scelto in Ferrari nel 2021 proprio dall’ingegnere italo-svizzero come sostituto di Sebastian Vettel.

“Penso che l’arrivo di Mattia in qualsiasi squadra sia positivo, principalmente perché ha l’esperienza di ciò che serve per costruire una squadra che punta al vertice come lo è la Ferrari – ha dichiarato Sainz nel weekend di Spa, come citato da Formula1.com – E ha quell’esperienza accumulata in Ferrari che può portare in Audi. Sono sicuro che sia una grande risorsa per loro, ed è per questo che lo hanno preso. Gli auguro il meglio”.