F1 | Spa regala ai tifosi quattro squadre in lotta per il vertice: l’analisi di Vanzini e Capelli [VIDEO]

F1 GP Belgio – Presenti a Paddock Live, Ivan Capelli e Carlo Vanzini hanno commentato la splendida battaglia tra Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren per le pozioni di vertice della classifica, evidenziando come la Formula 1 attuale possa vantare quattro squadre vicine e in grado di fare la differenza in ogni appuntamento del campionato.

Una situazione totalmente nuova, considerando l’ampio dominio messo in mostra dalla compagine austriaca nell’ultimo anno e mezzo, che apre a scenari interessanti per il rush finale di questo campionato che scatterà dalla prov. Se da un lato troviamo un Max Verstappen saldamente leader del mondiale Piloti con un ampio margine su tutti gli inseguitori, anche grazie ai tanti errori commessi da Lando Norris nell’ultimo mese e mezzo, dall’altro si può apprezzare una Red Bull ad oggi leader, ma incalzata da McLaren e una “crisi” tecnica che stenta ad andare via.

Una situazione di incertezza che, anche in virtù della crescita della Mercedes (tre vittorie nelle ultime quattro gare), potrebbe regalare un finale di stagione ricco di battaglie ed emozioni. Appuntamento a fine agosto per la prova di Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1.