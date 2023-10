F1 | Aston Martin, Stroll vola dalla pit-lane alla zona punti

Lance Stroll si prende la sua personale rivincita ad Austin. L’inizio del weekend dell’Aston Martin è stato praticamente disastroso: il nuovo pacchetto aerodinamico non è stato testato a sufficienza, e sia Stroll che Fernando Alonso si sono ritrovati relegati al fondo della classifica in tutte le sessioni. Il parco chiuso – dato dal formato della Sprint Race – non ha aiutato la causa dell’Aston Martin, che ha quindi deciso di cambiare l’assetto per entrambe le vetture, condannandosi alla partenza dalla pit-lane. Peccato che Stroll abbia “dimenticato” questo particolare: il canadese è andato infatti a posizionarsi in griglia, costringendo i meccanici a riportare la AMR23 numero 18 in pit-lane. L’incidente verrà esaminato nel post-gara, unico neo di una performance che riporta Stroll in zona punti, in nona posizione – il canadese avanza in settima posizione dopo la squalifica di Hamilton e Leclerc. Dopo settimane di speculazioni Lance vede la luce infondo al tunnel – l’ultima volta a punti è a Spa, in Belgio.

“Terminare in nona posizione dopo una partenza dalla pit-lane è un risultato più che positivo, specialmente considerando le prime performance qui al COTA. E’ bello tornare in zona punti dopo alcune gare difficili – ha ammesso Lance – le modifiche apportate al set-up per migliorare le performance ci hanno rimesso in carreggiata; eravamo decisamente più competitivi oggi. Avevo un buon grip in curva, specialmente quando abbiamo monetato le medie, e siamo riusciti a fare un po’ di bei sorpassi in curva 12. Lavoreremo sodo per il prossimo appuntamento in Messico”.

Esito completamente diverso, invece, per Fernando Alonso: anche l’asturiano scatta dalla pit-lane, a seguito del cambio d’assetto – il team rimonta il vecchio fondo sulla sua vettura. Alonso si porta velocemente in zona punti insieme al compagno di squadra, prendendosi i favori della telecamera suon di sorpassi. A pochi giri dalla fine, però, è proprio il fondo a tradirlo e Fernando è costretto a tornare in pit-lane per ritirarsi. E’ il primo ritiro della stagione per lui.

“E’ stata una gran gara in rimonta per noi, la AMR23 aveva molto più ritmo. La nostra ambizione era terminare in zona punti, nonostante la partenza dalla pit-lane, ma sfortunatamente ci siamo dovuti ritirare a causa di alcuni danni. E’ un peccato, in gara eravamo abbastanza competitivi. Abbiamo comunque raccolto diversi dati utili per comparare le due vetture: studiarli sarà fondamentale per affrontare al meglio le prossime gare”.