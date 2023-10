Formula 1 | McLaren, la gara di Piastri in America dura solo dieci giri

Weekend molto sfortunato per Oscar Piastri. Dopo la delusione nella Sprint Race di ieri, il pilota australiano della McLaren è stato costretto al ritiro dopo appena dieci giri per una perdita d’acqua sulla sua MCL60. Un fine settimana ricco di insidie per il rookie, probabilmente alle prese con l’appuntamento più difficile da quando guida una macchina di Formula 1. Le prestazioni della monoposto ci sono, lo conferma il podio di Norris, e queste battute d’arresto non fanno altro che rafforzare i giovani talenti come lo stesso Oscar.

“E’ un peccato aver dovuto ritirare la macchina dopo appena dieci giri – ha detto Piastri. La partenza è stata buona, ho recuperato qualche posizione ma ho avuto una perdita d’acqua e questo ha messo fine alla mia gara. Non è stato un weekend semplice, ma ci sono stati molti insegnamenti: abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla Sprint e siamo migliorati, ma non al livello che vorrei. Da rookie, posso dire che questo fine settimana mi servirà in futuro, quindi prendo ciò che posso e penso subito alla gara in Messico di domenica prossima”.