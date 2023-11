F1 | Aston Martin, Stroll sorprende in terza posizione in Brasile

Piò sorridere Lance Stroll: il canadese torna a dare il meglio di se in Brasile, poco prima che la pioggia si abbatta completamente sul tracciato di Interlagos. Lance – reduce da diversi weekend complicati, che lo hanno visto arrancare più del solito, complice anche una vettura improvvisamente poco competitiva – riesce a superare indenne tutte le manche di qualifica, stando quasi sempre davanti al compagno di squadra Fernando Alonso. Ed è proprio accanto a lui che scatterà domenica per la gara, dalla terza casella. Terza fila completamente Aston Martin in Brasile, per un team che sembra essere tornato a respirare dopo i problemi delle ultime settimane. L’obiettivo ora è capitalizzare il più possibile, per recuperare terreno nelle classifiche iridate.

“Abbiamo una chance di salire sul podio, ma so che sarà complicato. Non so se saremo all’altezza della missione e se saremo davvero la terza macchina in pista: la McLaren sarà di sicuro più veloce domenica. Abbiamo avuto un po’ di fortuna con la pioggia, siamo riusciti a fare subito il tempo e non penso che anche gli altri ci siano riusciti. Anche Perez è stato ostacolato alla fine, però vedremo cosa riusciremo a fare. Purtroppo, per via del parco chiuso, non possiamo modificare il set-up della macchina, ma abbiamo avuto delle buone sensazioni oggi”.